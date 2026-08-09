Голмайсторът на ПАО поднови тренировки преди реванша с ЦСКА 1948

Нападателят на Панатинайкос Андреас Тете преодоля инфекциозната мононуклеоза, която го измъчваше в предходните дни, и днес се завърна към тренировъчния процес, след като първо се подложи на всички необходими изследвания.

Гръцкият национал следваше индивидуална програма в днешната сутрешна тренировка. "Зелените“ продължиха подготовката си за реванша с ЦСКА 1948 от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите.

Заниманието включваше загрявка, тактика, упражнения за движение на топката и усъвършенстване на статични положения.

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