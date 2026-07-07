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11-те на Борац (Баня Лука) и Левски, трима от новите са титуляри за "сините"

  • 7 юли 2026 | 20:20
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Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

Станаха ясни стартовите състави на Борац (Баня Лука) и Левски. Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Мачът с шампиона на Босна и Херцеговина е много важен за "сините", тъй като при краен успех момчетата на Хулио Веласкес ще играят евротурнири минимум до края на август, когато е плейофът за Лига на конференциите.

От Левски: Когато "синият" лъв изреве, ще се чуе чак в Босна! Елате да гледаме заедно мача с Борац
От Левски: Когато "синият" лъв изреве, ще се чуе чак в Босна! Елате да гледаме заедно мача с Борац

Домакините залагат на всичко най-добро. В центъра на терена ще играе бившият сръбски национал Милош Йоич, който има успешни сезони в Бундеслигата с Борусия (Дортмунд) и Кьолн.

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес залага на три от новите попълнения. От първата минута започнат Сержиньо, Давид Кусо и Рейналдо.

 БОРАЦ - ЛЕВСКИ  0:0

Стартови състави:

Борац: 21. Никола Цеткович, 16. Себастиан Ерера, 6. Синиша Саничанин, 3. Абел Пакуал, 19. Виктор Роган, 18. Милош Йоич, 89. Матей Декет, 98. Санди Огринец, 77. Стефан Савич, 11. Дамир Хреля, 7. Лука Юричич

Левски: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 27. Давид Кусо, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо

Стадион: "Градски", Баня Лука
 Главен съдия: Мехмет Тюркмен
Начало: 21:30 часа

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