"Бомбастичният" трансфер на Чаби Алонсо не е на футболист

Ако не можеш да победиш врага си, присъедини се към него. През сезон 2025-2026 г. в Премиър лийг магическата тактическа дъска на Никола Жовер беше колкото критикувана, толкова и успешна. Титлата на Арсенал до голяма степен се дължеше на заучените положения, разработени от германско-френския гуру в Северен Лондон. Ето защо все повече отбори се опитват да копират способността на „артилеристите“ да създават предимство от статични ситуации. Сред тях е и Челси на Чаби Алонсо, който изглежда е решен да се превърне в краля на стратегията във Висшата лига.

„Най-важното попълнение на Челси това лято не е играч“, написа „Телеграф“, след като „сините“ официализираха новината, съобщена по-рано от журналиста Джон Таунли: треньорът по статичните положения Остин Макфий напуска Астън Вила на Унай Емери, за да се присъедини към щаба на Алонсо. Още един гений на стратегията, който след престоя си в Бирмингам и в националния отбор на Португалия, ще бъде на разположение на Челси от сезон 2026-2027 г.

Очевидно Остин Макфий притежава нещо специално, щом след пристигането си във „Вила Парк“ през 2021 г. и Дийн Смит, и Стивън Джерард, и Унай Емери го запазиха в щабовете си.

Работата му като треньор по статични положения, която от август същата година до септември 2024 г. съвместяваше с поста асистент в националния отбор на Шотландия, не остана незабелязана. Именно тогава, през февруари 2025 г., шотландският гуру получи обаждане от Роберто Мартинес.

25-е гола от статични положения, които Астън Вила отбеляза във всички турнири през сезон 2023-2024 г., превърнаха „виланите“ в най-резултатния тим в Европа в този аспект и убедиха селекционера на Португалия. Да не говорим за 29-е гола от заучени комбинации, с които завършиха сезон 2025-2026 г., поделяйки първото място на Стария континент с „артилеристите“ – шампиони на Премиър лийг и финалисти в Шампионската лига. Сред тях беше и страхотният гол след изпълнение на корнер, завършен с воле от границата на наказателното поле от Юри Тилеманс, с който „виланите“ откриха резултата при историческия си триумф на финала на Лига Европа срещу Фрайбург (3:0).

Именно тези ходове, разработени от шотландския стратег, накараха феновете на клуба да скандират „Остин Макфий, оле, оле“, след като той допринесе за 74 попадения за Астън Вила. И точно тях иска Чаби Алонсо за своя Челси. Бившият член на щаба на Унай Емери не се забави да остави своя отпечатък като треньор на „сините“ по статични положения. Официално обявен на 4 август, само четири дни по-късно, на 8 август, два от трите гола, отбелязани от лондонския тим в последната им контрола срещу Милан (3:0), дойдоха след заучени комбинации. Третото попадение, дело на Мойсес Кайседо, беше почти копие на гола на Тилеманс в Истанбул.

В лято, в което лондонският клуб осъществи най-голямата сделка в историята си, плащайки 138 милиона евро за Морган Роджърс, прожекторите са насочени (почти) изцяло към треньора по статични положения с брада и дълга руса коса. Винаги с тефтер в ръка и главно действащо лице на всяка тренировка преди мачовете, Остин Макфий обещава да бъде ключова и решаваща фигура във възраждането на проекта на „сините“. След като отбелязаха едва 13 гола от статични положения във Висшата лига през сезон 2025-2026 г., двата гола от заучени комбинации, вкарани от Челси в Джакарта, са само първите, но със сигурност няма да са последните.

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