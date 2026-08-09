Челси сътвори голово шоу в Малайзия

Челси приключи турнето си в югоизточна Азия с двубой срещу Джохор Дарул Тазим в Малайзия, като срещата завърши 3:3. Лондончани играха вчера срещу Милан в Джакарта, но Чаби Алонсо разполага с толкова много играчи, че това не е голям проблем. Джохор е в серия от 108 поредни мача без загуба в Малайзия и гони световния рекорд.

Първата възможност се откри пред Лиъм Делап, но ударът му бе спасен. “Сините” доминираха в началото и създаде няколко положения. Тимът на Алонсо изглеждаше добре в атака, където играеха още Николас Джаксън и Естевао. В халфовата линия и защита обаче бeше даден шанс на някои от по-младите футболисти и в отбраната на тима имаше доста пролуки. В 14-ата минута Джохор ДТ поведе след отлична контраатака, завършена от Ариф Айман.

Pure chaos in Malaysia! 🤯



An 89' own goal rescues a 3-3 draw for Chelsea against a resilient JDT side. #JDTCHE #CFC #PreSeason pic.twitter.com/ADvgXhv7Py — ExtraXTime (@FTextraTime) August 9, 2026

Челси опита да притисне съперника, но не се получаваше. След половин час игра грешка на Тосин Адарабиойо малайзийците получиха нов шанс, но го пропиляха. Малко по-късно Оскар Арибас за пореден път преодоля Гитънс и влезе в наказателното поле, но стреля във външната страна на мрежата. В играта на англичаните нямаше добър ритъм, но малко преди почивката те успяха да изравнят. Делап се разписа от дузпа, която сам си изработи. В самия край на първата част Делап можеше да се разпише отново, но направи сериозен пропуск, след като бе изведен сам срещу вратаря от Джаксън.

Uncle was meant to be giving an example to the Chelsea youngsters but was doing this.pic.twitter.com/uX008u1ZBu — JnR (@CFCJnR) August 9, 2026

Лондончани започнаха на висока скорост второто полувреме, но проблемите в защита продължиха. Те получиха втора дузпа след час игра и Делап вкара втория си гол в мача. Джохор обаче бързо изравни, след като удар от фал на Арибас се отклони в стената и топката се озова в мрежата. Към края на срещата страстите се нажежиха и се стигна до сблъсъци между играчите на няколко пъти. В последните минути двата отбора си размениха по още един гол. Първо Бергсон се разписа за домакините след грешка на Есуго, а след това се стигна до автогол на Кристиан Глодер, който отклони едно центриране към собствената си врата.

🚨 Cristian Glauder 89' (OG) Chelsea haven't given up, 3-3!!pic.twitter.com/qUI5MzAFrB — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2026

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