Любопитна ситуация около трансферна цел на ПСЖ не спря Аякс за успешен старт

Грандът Аякс започна с трудна победа новия сезон в Ередивизи, след като спечели с 2:0 като гост на Цволе благодарение на късни голове срещу намален състав.

Изненадващо амстердамци не можеха да разчитат на своя голмайстор Мика Годс, за чието привличане преговаря Пари Сен Жермен. Белгийският национал беше обявен за титуляр, но точно преди началото на мача от Аякс съобщиха, че всъщност той не е в състояние да стартира, което даде възможност за шампионатен дебют на Абдел Ел Уазан. Агентът на 21-годишното крило пък побърза да заяви пред “Де Телеграаф”, че внезапната промяна е заради мускулна умора на младия талант и няма нищо общо с подготвения му трансфер в ПСЖ. За същото потвърди и самият Годс след края на мача. Междувременно, титуляр на вратата на тима беше новопривлеченият Марк-Андре тер Стеген.

🎙️ Mika Godts:



“I was already feeling some discomfort during yesterday's training session as a result of Thursday's match. I agreed with the coach that it would be better to come on as a substitute rather than start the game.” #Ajax #pecaja@ESPNnl pic.twitter.com/HQA3OqQHX1 — Inside020 (@Inside_020) August 9, 2026

Що се отнася до самия мач, той премина изцяло при доминация на състава на дебютиращия в Ередивизи треньор Мичел. Въпреки това дълго време Аякс се затрудняваше да открие резултата, правейки пропуск след пропуск. Гостите дори бяха улеснени в 57-ата, когато бившият тим на Филип Кръстев остана с човек по-малко на терена след директен червен картон на Шеръл Флоранус. Левият бек извърши изключително грубо нарушение срещу Лукас Роса.

Това още повече увеличи техния натиск и така се стигна до 76-ата минута. Тогава 18-годишният талант Йорти Мокио се разписа с хубав шут след асистенция на дебютиралия от пейката Толу Арокодаре.

Jorthy Mokio op aangeven van Tolu Arokodare! 🎯#pecaja pic.twitter.com/AWop5DQPIl — ESPN NL (@ESPNnl) August 9, 2026

Любопитното е, че Годс все пак се появи в игра в 61-вата минута, а дълбоко в добавеното време именно той асистира на Юлиан Брант за дебютното му попадение с екипа на амстердамци.

Така Аякс записа четвърта поредна победа във всички турнири от началото на кампанията преди реванша си срещу ирландския Шелбърн в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Нидерландците имат аванс от 3:1 преди гостуването си в четвъртък.

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