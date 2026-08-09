Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аякс
  3. Любопитна ситуация около трансферна цел на ПСЖ не спря Аякс за успешен старт

Любопитна ситуация около трансферна цел на ПСЖ не спря Аякс за успешен старт

  • 9 авг 2026 | 17:52
  • 6289
  • 1

Грандът Аякс започна с трудна победа новия сезон в Ередивизи, след като спечели с 2:0 като гост на Цволе благодарение на късни голове срещу намален състав.

Изненадващо амстердамци не можеха да разчитат на своя голмайстор Мика Годс, за чието привличане преговаря Пари Сен Жермен. Белгийският национал беше обявен за титуляр, но точно преди началото на мача от Аякс съобщиха, че всъщност той не е в състояние да стартира, което даде възможност за шампионатен дебют на Абдел Ел Уазан. Агентът на 21-годишното крило пък побърза да заяви пред “Де Телеграаф”, че внезапната промяна е заради мускулна умора на младия талант и няма нищо общо с подготвения му трансфер в ПСЖ. За същото потвърди и самият Годс след края на мача. Междувременно, титуляр на вратата на тима беше новопривлеченият Марк-Андре тер Стеген.

Що се отнася до самия мач, той премина изцяло при доминация на състава на дебютиращия в Ередивизи треньор Мичел. Въпреки това дълго време Аякс се затрудняваше да открие резултата, правейки пропуск след пропуск. Гостите дори бяха улеснени в 57-ата, когато бившият тим на Филип Кръстев остана с човек по-малко на терена след директен червен картон на Шеръл Флоранус. Левият бек извърши изключително грубо нарушение срещу Лукас Роса.

Това още повече увеличи техния натиск и така се стигна до 76-ата минута. Тогава 18-годишният талант Йорти Мокио се разписа с хубав шут след асистенция на дебютиралия от пейката Толу Арокодаре.

Любопитното е, че Годс все пак се появи в игра в 61-вата минута, а дълбоко в добавеното време именно той асистира на Юлиан Брант за дебютното му попадение с екипа на амстердамци.

Така Аякс записа четвърта поредна победа във всички турнири от началото на кампанията преди реванша си срещу ирландския Шелбърн в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Нидерландците имат аванс от 3:1 преди гостуването си в четвъртък.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Спрягат Неймар за трансфер в Интер Маями

Спрягат Неймар за трансфер в Интер Маями

  • 10 авг 2026 | 04:26
  • 2075
  • 0
Хавиер Тебас: Ерата на Джани Инфантино във ФИФА трябва да приключи

Хавиер Тебас: Ерата на Джани Инфантино във ФИФА трябва да приключи

  • 10 авг 2026 | 03:53
  • 2474
  • 0
Президентът на Гигант: Иска ми се съдийството да не бъде основен фактор този сезон

Президентът на Гигант: Иска ми се съдийството да не бъде основен фактор този сезон

  • 10 авг 2026 | 03:00
  • 1009
  • 2
Марсилия се развихри срещу Атлетик Билбао в контрола на "Велодром"

Марсилия се развихри срещу Атлетик Билбао в контрола на "Велодром"

  • 10 авг 2026 | 00:51
  • 1520
  • 0
Лацио завърши без грешка в контролите

Лацио завърши без грешка в контролите

  • 10 авг 2026 | 00:29
  • 1636
  • 0
Сампдория с Кръстев на вратата удари Парма на "Енио Тардини"

Сампдория с Кръстев на вратата удари Парма на "Енио Тардини"

  • 9 авг 2026 | 23:59
  • 2356
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

  • 9 авг 2026 | 23:11
  • 108488
  • 535
Бивш халф на "сините": Левски ще победи и на реванша!

Бивш халф на "сините": Левски ще победи и на реванша!

  • 10 авг 2026 | 07:31
  • 5688
  • 2
Янев: Трябва да сме честни и да кажем, че няма всеки път да побеждаваме

Янев: Трябва да сме честни и да кажем, че няма всеки път да побеждаваме

  • 9 авг 2026 | 23:32
  • 18727
  • 51
Лудогорец избухна за шест минути и отнесе Черно море на "Тича"

Лудогорец избухна за шест минути и отнесе Черно море на "Тича"

  • 9 авг 2026 | 20:55
  • 56790
  • 276
Ботев (Враца) и Славия се изправят един срещу друг в търсене на първи успех през сезона

Ботев (Враца) и Славия се изправят един срещу друг в търсене на първи успех през сезона

  • 10 авг 2026 | 07:00
  • 1548
  • 0
Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) ще опитат да продължат възходящата си линия

Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) ще опитат да продължат възходящата си линия

  • 10 авг 2026 | 07:35
  • 1218
  • 2