Тер Стеген благодари за топлото посрещане в Аякс

Германският вратар Марк-Андре тер Стеген коментира преминаването си под наем от Барселона в нидерландския Аякс до края на сезона.

„Страхотно начало в Амстердам, благодаря за топлия прием! Нямам търпение да започна тази нова глава заедно с всички вас в Аякс“, написа Тер Стеген в социалните мрежи.

Барселона официално преотстъпи Тер Стеген в Аякс

При представянето си той беше придружен от спортния директор на клуба Жорди Кройф и заяви: "Трябва да върнем Аякс там, където му е мястото".

34-годишният страж защитаваше цветовете на Барселона от 2014 г. и бе един от капитаните на отбора. Той има общо 423 мача за каталунците, в които е допуснал 416 гола и е записал 176 „сухи“ мрежи.

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