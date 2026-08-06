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Аякс не срещна затруднения с Шелбърн

  • 6 авг 2026 | 23:00
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Аякс не срещна затруднения с Шелбърн

Нидерландският гранд Аякс направи важна стъпка към следващата фаза на Лигата на конференциите, надигравайки ирландския Шелбърн с 3:1 в първи мач от третия квалификационен кръг. Сблъсъкът се изигра на стадион „Йохан Кройф Арена“ в Амстердам под диктовката на водения от Мичел домакински състав. Точни за победителите бяха Мика Годс (3' - дузпа), Оуен Вайнexternal (20') и Каспер Долберг, докато почетното попадение за гостите падна в самия край чрез Даниел Кели.

Домакините започнаха вихрено и откриха резултата още в 3-ата минута от дузпа. Зад топката застана крилото Мика Годс, който стреля хладнокръвно и не остави шансове на ирландския страж за 1:0.

Натискът на амстердамци даде нов резултат в 20-ата минута, когато бранителят Оуен Вайндал се оказа на стрелкова позиция и с прецизен изстрел удвои преднината на своя отбор за 2:0.

След подновяването на играта Аякс продължи да доминира и бързо стигна до класическото 3:0. Нападателят Каспер Долберг бе най-съобразителен в наказателното поле и прати топката в мрежата за трети път.

Малко след третия гол Аякс получи правото да изпълни втора дузпа в мача и да направи победата си още по-изразителна. Зад бялата точка отново застана Мика Годс, но този път ударът му бе спасен от противниковия вратар.

В заключителните минути на срещата гостите от Шелбърн организираха добра контраатака, която им донесе почетен гол. Даниел Кели се възползва от невръстна грешка в амстердамската отбрана и преодоля защитата за крайното 3:1, което запази искрица надежда за реванша.

Победителят от тази двойка ще срещне в решителния плейофен кръг за влизане в групите по-добрия от сблъсъка между швейцарския Сион и арменския Ноа. Реваншът между Аякс и Шелбърн ще се изиграе следващата седмица в Ирландия, където нидерландците влизат като абсолютен фаворит.

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