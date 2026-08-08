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Челси за пореден път се разправи с Милан, Владимиров отново игра

  • 8 авг 2026 | 17:12
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Челси за пореден път се разправи с Милан, Владимиров отново игра

Отборът на Челси записа убедителна победа с 3:0 над Милан в контролата между двата тима, която се изигра в Джакарта, Индонезия. За “сините” това е седма поредна победа в съперничеството им с “росонерите”, след като през миналото лято ги надиграха с 4:1. Подобно на приятелските срещи със Селтик (2:2) и Интер (1:1), българският защитник Валери Владимиров отново записа игрови минути за италианския гранд, появявайки се в игра през второто полувреме.

Още през първото полувреме Челси имаше превъзходство както в притежанието на топката, така и в отправените удари. Въпреки това лондончани откриха резултата чак в добавеното време, когато Жоао Педро се разписа с глава след изпълнение на корнер.

Още в началните секунди на второто полувреме бразилецът отново беше точен с удар отблизо след центриране на Педро Нето.

В 51-вата минута при нов корнер за “сините” топката достигна до Мойсес Кайседо, който я прати в противниковата мрежа със страхотно воле от границата на наказателното поле.

В 59-ата минута Владимиров се появи в игра на мястото на Филипо Терачано. В 74-тата минута Жовани Кенда финтира именно 18-годишния талант, но ударът му срещна близката греда. Английският тим пропиля още няколко възможности за четвърто попадение, а “Дявола” нито веднъж не застраши сериозно съперниковата врата.

Любопитното е, че още утре е следващата контрола на Челси, а именно гостуване на малайзийския Джохор ДТ. Последната лятна контрола на Милан пък е срещу друг английски тим - Манчестър Юнайтед, следващата събота във Вроцлав, Полша.

МиланТориани; Терачано (Владимиров - 59’), Де Винтер (Габия - 46’), Павлович (Диавара 46’); Чуквуезе (Салемакерс - 46’), Модрич (Муса - 46’), Комото (Яшари - 46’), Еступинян (Бартезаги - 46’); Лофтъс-Чийк (Ричи - 59’), Леао (Нкунку - 46’); Камарда (Рамош - 46’)

ЧелсиСанчес; Палестра, Фофана (Сар - 90’), Ачеампонг, Хато (Анселмино - 79’); Кайседо (Уотсън - 85’), Лавия; Нето (Кенда - 58’), Палмър (Естевао - 85’), Жоао Педро (Мудрик - 85’); Уелбек (Джаксън - 58’)

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