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Заместникът на Кукерея пристига днес в Лондон, за да финализира трансфера си в Челси

  • 7 авг 2026 | 12:30
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Заместникът на Кукерея пристига днес в Лондон, за да финализира трансфера си в Челси

Защитникът на Райо Валекано Пеп Чавария се очаква да пристигне в Лондон днес, за да премине задължителните медицински прегледи и да финализира трансфера си в Челси. Новината беше съобщена от испанския вестник „Мундо Депортиво“.

28-годишният футболист бе избран за заместник на Марк Кукурея, който напусна „сините“ в посока Реал Мадрид по-рано това лято по време на Световното първенство.

Лондонският клуб ще заплати 19 милиона евро на Райо Валекано за левия бек. Сделката включва и допълнителни два милиона евро под формата на бонуси, обвързани с представянето на играча.

Чавария се присъедини към Райо Валекано през 2022 година. Преди това той е носил екипите на Фигерес, Олот и Реал Сарагоса. Той беше част от състава, който достигна до финала на Лигата на конференциите през миналия сезон, като игра пълни 90 минути при загубата на тима с 0:1 от Кристъл Палас в решителния мач в Лайпциг.

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Снимки: Imago

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