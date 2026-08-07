Заместникът на Кукерея пристига днес в Лондон, за да финализира трансфера си в Челси

Защитникът на Райо Валекано Пеп Чавария се очаква да пристигне в Лондон днес, за да премине задължителните медицински прегледи и да финализира трансфера си в Челси. Новината беше съобщена от испанския вестник „Мундо Депортиво“.
28-годишният футболист бе избран за заместник на Марк Кукурея, който напусна „сините“ в посока Реал Мадрид по-рано това лято по време на Световното първенство.
Лондонският клуб ще заплати 19 милиона евро на Райо Валекано за левия бек. Сделката включва и допълнителни два милиона евро под формата на бонуси, обвързани с представянето на играча.
Чавария се присъедини към Райо Валекано през 2022 година. Преди това той е носил екипите на Фигерес, Олот и Реал Сарагоса. Той беше част от състава, който достигна до финала на Лигата на конференциите през миналия сезон, като игра пълни 90 минути при загубата на тима с 0:1 от Кристъл Палас в решителния мач в Лайпциг.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago