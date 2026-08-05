Левски обяви програмата си до края на седмицата

Слушай на живо: Левски - Локомотив (Пловдив)
Левски публикува програмата си до 7 август. Тогава "сините" ще се изправят срещу Локомотив Пловдив в мач от 4-ия кръг на родното първенство.
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Програмата на представителния отбор на "Левски" до 7 август, петък, е следната:
5 август, сряда: 18:30 часа - тренировка - стадион "Георги Аспарухов" - открита за привърженици и представители на медиите
6 август, четвъртък: 18:30 часа - тренировка - стадион "Георги Аспарухов" - закрита за привърженици и представители на медиите
7 август, петък: 21:15 часа - "Левски" - "Локомотив" (Пловдив) - Първа лига, 4-ти кръг - стадион "Георги Аспарухов"