Ключов футболист на Локомотив (Пловдив) под въпрос за мача с Левски

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Капитанът на Локомотив (Пловдив) Парвиз Умарбаев е под въпрос за предстоящото гостуване на Левски от четвъртия кръг на футболната Първа лига, съобщиха от пловдивския клуб.

Националът на Таджикистан е с разтежение и участието му в двубоя срещу "сините" не е сигурно. Мачът между двата тима е на 7 август (петък) от 21:15 часа на стадион "Георги Аспарухов" в столицата.

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От Локомотив съобщиха още, че билетите за феновете на “черно-белите” за предстоящата среща ще са на цена от 8 евро. Касата пред сектора за гости на стадиона ще отвори в деня на мача в 19:15 часа.

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