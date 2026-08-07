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Левски без Майкон срещу Локо (Пловдив)

  • 7 авг 2026 | 13:12
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Слушай на живо: Левски - Локомотив (Пловдив)

Наставникът на Левски Хулио Веласкес определи групата на “сините” за домакинството на Локомотив (Пловдив) тази вечер. Голямата въпросителна около състава бе дали Майкон ще бъде включен в състава, като отговорът е “не”.

Левски излиза за нова победа в efbet Лига, но Локо (Пловдив) ще се опита да развали плановете на "сините"
Левски излиза за нова победа в efbet Лига, но Локо (Пловдив) ще се опита да развали плановете на "сините"

Бразилецът се възстановява от травма и днес трябваше да стане ясно дали ще е в достатъчно добра кондиция да бъде част от състава. Очаквано аут са Мустафа Сангаре, Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Стипе Вуликич, за които бе ясно, че не са на линия.

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