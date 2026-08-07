"Синя фиеста" със Сангаре преди Левски - Локо (Пд)

Слушай на живо: Левски - Локомотив (Пловдив)

От Левски обявиха, че нападателят Мустафа Сангаре ще бъде част от традиционната "Синя фиеста". Той ще се срещне с феновете на отбора преди домакинството на Локомотив (Пловдив) тази вечер. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е от 21:15 часа.

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"Всички сме на вълна “Шампионска лига”, но за “Левски” всеки мач е от значение и не искаме да изпускаме и за миг парата в първенството. Затова, нека всички заедно подкрепим „Отбора на народа“ в битката с „Локо” (Пд). Мачът е от 21:15 ч., а „Синя фиеста” стартира в 18:30 ч.

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За снимки и автографи пред Сектор „А” ще ви очаква един от големите “сини” любимци – Мустафа Сангаре. Нападателят ще бъде на разположение от 19:30 до 20:30 ч. Нека стадионът отеснее! Нека всички заедно спечелим и тази битка", написаха от "Герена".

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