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Левски пуска билетите за мача срещу Локо (Пд)

  • 5 авг 2026 | 20:18
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Левски пуска билетите за мача срещу Локо (Пд)

Левски обяви, че билетите за мача срещу Локомотив (Пловдив) от четвъртия кръг на efbet Лига ще бъдат пуснати в продажба в четвъртък (6 август) в 12:00 часа. Двубоят е на 7 август (събота) от 21:15 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на "Герена" в четвъртък, 6 август, от 12:00 до 19:14 часа, както и онлайн. В продажба се пускат и освободените от притежателите на абонаментни карти места през приложението "Моето място".

За удобство на всички "сини" привърженици билетите са разпределени за продажба онлайн и на касата на сектор А на стадион "Георги Аспарухов". В петък, 7 август, при наличие на непродадени билети, те ще се продават на касата пред Сектор А от 10:00 часа до края на първото полувреме на мача и на касата на улица "Тодорини кукли" 16:00 часа до края на първото полувреме на срещата.

Цени на билетите:

Сектор A, VIP: 62 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор A, Ложи 2 и 3: 26 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор A, блок 1914: 22 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор A, блок 1 и 2: 19 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор A, блок 3 и 4: 15 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор A, блок 5, 6, 7 и 8: 13 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 8 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 11 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 8 €

Касата за привържениците на гостите ще отвори час и половина преди началото на срещата. Децата до 7 години включително влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места.

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