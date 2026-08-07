Локо (Пловдив) без Умарбаев на "Герена"

Слушай на живо: Левски - Локомотив (Пловдив)

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) се изправя срещу Левски в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят е днес от 21:15 часа на стадион "Георги Аспарухов".

От групата отпада Парвиз Умарбаев. Капитанът на "смърфовете" е с разтежение, което няма да му позволи да вземе участие срещу "сините".

Левски излиза за нова победа в efbet Лига, но Локо (Пловдив) ще се опита да развали плановете на "сините"

Групата на Локомотив: Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Далил Али, Андрей Киндриш, Денис Кирашки, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян, Ефе Али, Миха Търдан, Александър Александров, Йоан Джелепов, Ивайло Иванов, Каталин Иту, Жулиан Лами, Севи Идриз, Крист Лонгвил, Аксел Велев.

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