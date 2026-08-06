Диамантът Диоманде, който дебютира в Ла Лига на... "Бернабеу"

Ян Диоманде е само на 19 години, но убеди Реал Мадрид да извади колосалните минимум 125 млн. евро за него. Още 15 млн. могат да влязат в касата на досегашния му клуб РБ Лайпциг при изпълнението на определени клаузи. Кой е футболистът, за когото "белите" се съгласиха да броят толкова много пари.

Неговата история започва в Абиджан, най-големия град и търговски център на Кот д’Ивоар. Двадесет и пет души са споделяли семейния дом. Ян е играел футбол с евтини бели джапанки на мръсни игрища. „Не знаехме дали сме богати или бедни. Знаехме само щастието“, спомня си той веднъж.

Yan Diomandé had a fake Cristiano Ronaldo shirt as a child, now he's a Real Madrid player! ⚪️🔥👀 pic.twitter.com/uAw2NBMtD3 — ESPN UK (@ESPNUK) August 6, 2026

Вечер чакал майка си да заспи, преди тихо да включи телевизора и да гледа футбол със едва доловима сила на звука. Мечтаел да стане една от онези размазани фигури на екрана.

Още като дете треньорите разпознали таланта му. На 9 години редовно пътувал на дълги разстояния близо до границата с Гана, за да тренира с тима на Интер Фут Сюд Комое.

Мощният му удар му спечелил прякора „Роберто Карлос“. Иронично, той никога не го харесвал. Неговият идол бил Кристиано Роналдо.

Когато роднините му подарили фалшива фланелка на Манчестър Юнайтед, той сам написал на гърба с ръка името и номера на Роналдо. Тази фланелка остава едно от най-скъпите притежания на семейството. Около 10-годишна възраст семейството му най-после успяло да му купи първите истински футболни бутонки. Бил толкова преизпълнен с радост, че заспал, прегърнал ги.

Бил също толкова близък с по-малката си сестра Роксан. Тя се наричала неговата „агентка“. Тя била най-голямата му поддръжница.

На 15 години Диоманде най-после получил възможност да пътува в чужбина, но това бързо се превърнало в сърцераздирателно преживяване. Тренирал с клубове както в Европа, така и в Съединените щати, но никой не го подписал. Челси, Кристъл Палас, Рейнджърс, Олимпиакос, клубове от МЛС…. Всяка възможност обаче завършвала по един и същи начин. Спомня си, че по време на един от тези пробни периоди играл заедно с бъдещите звезди Еберечи Езе и Майкъл Олисе. И двамата хвалели показаното от него му, но комплиментите били слаба утеха. Накрая визата му изтекла и се върнал в Кот д’Ивоар, убеден, че мечтата му е умряла.

„Мечтата ми беше приключила. Изпратиха ме обратно в Африка и плакахме заедно“, написал по-късно в емоционално писмо, публикувано от The Players’ Tribune.

Сестра му Роксан обаче не му позволила да се откаже. Постоянно го насърчавала да продължава да вярва. След това през януари 2025 г. Леганес му предлага възможност в Испания. Плакал, когато договорът станал официален. Седмици по-късно всичко отново се променило. Прави дебюта си за първия отбор чак на 29 март, иронично на - “Бернабеу“ срещу Реал Мадрид.

Малко след това телефонът му звъннал: сестра му била починала. Според семейството му някой уж сложил нещо в напитката ѝ на парти и тя така и не се събудила. Била само на 15 години. „Не мисля, че плаках. Просто бях в шок. Откакто тя умря, аз съм празен“, сподели по-късно Диоманде.

Оттогава нищо не е същото, като всеки гол е посветен на сестра му. Всяко празнуване принадлежи на нея. Парите вече не го мотивират. „Не искам да съм богат. Виждам какво правят парите с хората, дори със семействата. Футболното игрище е единственото място, където се чувствам като у дома. Там мога да говоря с теб.“

Завършил е писмото си до Роксан с обещание: Винаги казваше, че ще бъда по-добър от Кристиано. Ако го видя на Световното първенство, ще му кажа здравей от теб. Ще докажа, че си била права, или ще умра, опитвайки се.“

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