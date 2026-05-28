Лошият сезон в Реал Мадрид ще лиши Мастантуоно от участие на Световното, твърдят в Аржентина

Офанзивният халф на Реал Мадрид Франко Мастантуоно няма да попадне в състава на Аржентина за Мондиал 2026, твърди местното издание TyC Sports.

Окончателният избор на селекционера на световните шампиони Лионел Скалони ще стане ясен едва този петък, но вече се разбира, че в него няма да попадне талантливия 18-годишен футболист.

MASTANTUONO NO SERÁ CONVOCADO A LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA JUGAR EL MUNDIAL 2026 ❌🇦🇷@gastonedul informó que el atacante del Real Madrid no integrará la lista definitiva de 26 para disputar la Copa del Mundo. pic.twitter.com/pKJhw7VeTE — TyC Sports (@TyCSports) May 28, 2026

Халфът на Реал Мадрид, който дори носеше фланелката с №10 на Лионел Меси по време на неговото отсъствие в квалификациите, няма да бъде повикан заради слабото си представяне в Реал Мадрид през изминалия хаотичен и неуспешен сезон в Кралския клуб. Колебливите му изяви са го върнали няколко стъпки назад в борбата за място в списъка от 26 играчи, като Скалони явно ще предпочете да повика играчи като Джовани Ло Селсо и/или Валентин Барко,

Мастантуоно през миналото лято премина в Реал Мадрид от Ривър Плейт за внушителната сума от 63,2 милиона евро. Въпреки силното начало под ръководството на Чаби Алонсо, постепенно формата на Мастантуоно спадна, а и младият футболист имаше проблеми с пубиса. С идването на Алваро Арбелоа аржентинецът започна да играе все по-рядко и остана в сянката на други полузащитници като Арда Гюлер, Браим Диас и Тиаго Питарч.

Статистиката показва, че Мастантуоно е изиграл 35 мача за „лос бланкос“, от които само 17 като титуляр, отбелязал е 3 гола, направил е само една асистенция и е получил пет жълти и един червен картон. С фланелката на националния отбор на Аржентина той има 4 мача, като само един от тях е започнал от първата минута.

