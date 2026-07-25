Мениджърът на Лукаку: Той няма да стои там, където не е желан

Мениджърът на Ромелу Лукаку, Федерико Пасторело, бе категоричен, че неговият футболист не смята да бъде втори избор в Наполи. Той заяви, че белгийското острие не смята да остава там, където не е желан и даде ясно да се разбере, че бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Интер ще обмисли сериозно напускането си, ако не е първи избор в селекцията на Масимилиано Алегри. Лукаку започва третия си сезон в Наполи след преминаването си от “нерадзурите”, но има по-малко от година от своя контракт с партенопеите.

Алегри дебютира със загуба начело на Наполи

“Ромелу е изключителен играч и го е показвал през цялата си кариера. Той е един от най-продуктивните нападатели в световния футбол и няма как да приеме позицията да бъде втори избор. Има йерархия, но аз вярвам, че зад изказванията на спортния директор на Наполи Джовани Мана стои финансов мотив. Това го разбирам. Лукаку не е момче, което ще стои там, където не е желан, така че ще търсим решение”, заяви Пасторело.

Ромелу Лукаку на практика пропусна последната кампания на своя тим, записвайки 64 минути на клубно ниво, след като получи сериозна мускулна контузия по време на подготовката. Той все пак бе част от състава на Белгия на Световното първенство, където се отличи с три гола и една асистенция, макар да се появяваше от скамейката.

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Снимки: Gettyimages