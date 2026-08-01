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  3. Лацио на Гатузо вкара шест гола на отбора на Неста

Лацио на Гатузо вкара шест гола на отбора на Неста

  • 1 авг 2026 | 18:23
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Лацио на Гатузо вкара шест гола на отбора на Неста

Отборът на Лацио във втора поредна контрола вкара шест гола. След като преди няколко дни спечели с 6:0 срещу четвъртодивизионния Фламиния, днес съставът на Дженаро Гатузо победи с 6:3 в приятелската си среща срещу Авелино, който е воден от Алесандро Неста и се състезава в Серия "Б".

Изненадващо, “вълците” бяха тези, които поведоха в резултата чрез Лука Ди Маджо (13’). Въпреки това още до почивката “орлите” направиха пълен обрат чрез гол на Федерико Сера (15’) и две попадения на Петар Ратков (23’, 36’). В началото на втората част римляните отбелязаха нови два гола чрез Реда Белаяне (46’) и Габриеле Артистико (54’ - дузпа). След това Авелино намали изоставането си чрез Микеле Бесаджо (68’) и Лука Пандолфи (75’). В добавеното време пък Кенет Тейлър оформи крайното 6:3 в полза на своя тим.

Следващата предсезонна проверка на лацио е още утре срещу друг втородивизионен тим - Асколи.

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Снимки: Gettyimages

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