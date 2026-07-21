Български таланти с трансфери в Лацио

Двама от най-перспективните български футболисти от набор 2010 са на крачка от ново предизвикателство в италианския футбол. Калоян Недев и Умут Бекиров ще продължат развитието си в академията на Лацио, след като са впечатлили с представянето си както в клубните си отбори, така и с националната фланелка.

Интересът на Лацио към Калоян Недев не е случаен. Италианският клуб наблюдава развитието на младия талант още от периода му във ФК „Бургас Спорт“, а през последния сезон е продължил да следи изявите му с мъжкия тим на ОФК Несебър.

Силните му представяния с националния отбор на България също са изиграли ключова роля за осъществяването на трансфера. Именно участията му в срещите на националния тим са затвърдили впечатленията на скаутите, които от дълго време следят развитието му. Недев вече се утвърди като един от най-обещаващите български футболисти в своята възраст.

Любопитен детайл около трансфера е, че талантливият вратар на Лудогорец Умут Бекиров е преминал и осемдневен пробен период в Ювентус, където също е получил одобрение.

В крайна сметка изборът е паднал върху Лацио, с който вече има предварителна договорка. Официалният договор ще бъде подписан през август, когато Бекиров навърши необходимата възраст от 16 години.

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