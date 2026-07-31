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Тифозите с мощен бойкот срещу Лацио

  • 31 юли 2026 | 01:52
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Тифозите с мощен бойкот срещу Лацио

Недоволството на феновете на Лацио срещу президента на клуба Клаудио Лотито вече се отразява сериозно и на финансовите показатели на римския клуб.

Според информация на "Il Corriere dello Sport", едва малко над 2 000 привърженици са подновили сезонните си карти в първата фаза на кампанията, която бе предназначена за настоящите абонати. Това означава, че цели 93,3% от притежателите на абонаменти са отказали да запазят местата си.

Цифрите показват мащаба на конфликта между голяма част от феновете и ръководството на клуба. Само преди година 29 918 привърженици закупиха сезонни карти, въпреки че Лацио не успя да се класира за европейските клубни турнири и напрежението около управлението на Лотито вече беше сериозно.

Сега около 28 000 от тях все още не са подновили своите абонаменти. В периода между 2022 и 2026 г. броят на сезонните карти бе около 30 000, което прави настоящия срив още по-впечатляващ.

Втората фаза на свободната продажба ще продължи до 20 август, но възстановяване до предишните нива изглежда малко вероятно. Настоящият сезон може да се окаже един от най-слабите по отношение на подкрепата към клуба от началото на ерата на Лотито през 2004 г.

Най-ниската точка до момента беше през 2016 г., когато след проваления опит за назначаване на Марсело Биелса и последвалото промотиране на Симоне Индзаги, Лацио продаде едва около 4 000 сезонни карти.

Протестът на феновете обаче не е само реакция към резултатите или трансферната политика. Недоволството се засили през втората половина на миналия сезон, когато привържениците организираха мълчалив бойкот на домакинските мачове.

На 2 юли феновете проведоха демонстрация срещу ръководството, а след това организираха и общо събрание в римския Teatro Manzoni. Ултрасите призоваха привържениците да не подновяват абонаментите си и да подкрепят отбора само при гостуванията.

Те определиха отказа от местата на „Олимпико“ като „крайна, но изпълнена с любов форма на протест“.

Последиците могат да бъдат не само за атмосферата на стадиона. Празните трибуни могат да доведат до сериозни загуби за Лацио от приходи от билети и абонаменти, както и да намалят търговската привлекателност на клуба. Според предишни оценки бойкотът може да струва на римляните до 20 милиона евро.

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