Лацио ще се подсили с още един защитник за без пари

От Лацио са се споразумели с централния защитник Данильо Дуки, който ще се присъедини към клуба като свободен агент, съобщава Фабрицио Романо.

Нидерландецът вече е пристигнал в Рим за своите медицински прегледи, след които ще подпише тригодишен договор. Така той ще се превърне във втория бранител, който Лацио привлича за без пари през това лято, след левия бек Алфонсо Педраса. Освен това 28-годишният играч се явява заместник на продадения в Милан Марио Хила. Последните четири сезона Дуки прекара в Унион (Берлин), за който записа общо 137 мача с 16 гола и три асистенции.

🚨🔵⚪️ EXCL: Danilho Doekhi to Lazio, here we go! Deal in place between the centre back and the Italian club on contract terms — contract until June 2029.



Doekhi, in Roma right now for medical tests and contract signing to follow soon. 🦅 pic.twitter.com/cjLaXWEAME — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

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