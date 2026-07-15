Лацио представи най-новия си защитник

Лацио представи пред италианските медии новото си попълнение - нидерландския защитник Данильо Дуки, който идва от Унион (Берлин) като свободен агент с договор за три години.

Лацио ще се подсили с още един защитник за без пари

"Много съм ентусиазиран да бъда тук, Лацио е много важен отбор. Надявам се да помогна на отбора с качествата си и така да постигне целите си. Нямам търпение да се запозная с феновете и да им донеса радости. С Дженаро Гатузо проведохме хубав разговор, а сега трябва да работим. В отбора има двама нидерландци, което трябва да улесни много адаптацията ми. Ако говорим за мен, аз съм защитник, който се опитва да чете играта, като ми харесва да се сблъсквам с нападателите и да им преча да вкарват. Харесва ми и да бъда опасен и в наказателното поле на съперника", заяви Дуки на специалната си пресконференция.

Защитникът също така призна, че е избрал фланелката с номер 5, защото е носил същия номер в Унион, където е имал много положителен престой.

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