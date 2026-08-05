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  3. Снимката, която шокира мнозина: Дида показа цената да си професионален вратар

Снимката, която шокира мнозина: Дида показа цената да си професионален вратар

  • 5 авг 2026 | 10:48
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Снимката, която шокира мнозина: Дида показа цената да си професионален вратар

Легендарният вратар на Милан от миналото Дида беше сред хората, които във вторник изпратиха славния Франко Барези в последния му път. 52-годишният бразилец обаче привлече вниманието с това, че кутрето на дясната му ръка има нетипична форма.

Оказва се, че въпросният пръст изглежда така в резултат на спортната кариера на бившия страж. Деформацията е последица от години на счупвания, изкълчвания и травми, получени в продължение на повече от две десетилетия безброй спасявания на топката.

Дида изкара девет сезона в Милан до 2010 година, като за това време спечели осем трофея, сред които два от Шампионската лига и една титла на Серия “А”.

За националния тим на Бразилия Дида записа 91 мача, като големият му триумф с екипа на “златистите” е световната титла от Мондиал 2002, макар през целия турнир той да остана на пейката.

Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път
Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път
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