Аморим говори за Барези, Леао, Модрич, трансферния пазар и първото си дерби срещу Интер

Треньорът на Милан Рубен Аморим подхрани слуховете, че крилото Рафаел Леао може да остане в отбора, описвайки го като „щастлив и мотивиран“. След като започнаха предсезонната си подготовка миналата събота в Глазгоу с равенство 2:2 срещу Селтик, „росонерите“ се изправят срещу градския си съперник Интер в сряда в Пърт. Това ще бъде поредна възможност за португалския специалист да види как съставът се справя със сложните му тактически идеи. Освен това, мачът ще даде шанс на треньора да прецени кой може да изпълнява неговите замисли и кой може да се наложи да си търси нов отбор. За самите играчи това е възможност да се борят за място в схемата 3-4-2-1, която португалецът толкова много обича. В навечерието на мача на стадион „Оптъс“ Аморим даде пресконференция, на която коментира предстоящия двубой, ситуацията с някои отделни играчи и, разбира се, Франко Барези, чието погребение беше днес.

Първо, няколко думи за Франко Барези в деня на неговото погребение?

„На първо място, нашите съболезнования на семейството на Барези, на неговите приятели, а също и на всички съотборници, които е имал през кариерата си. Мисля, че аз съм последният човек, който трябва да говори за Барези, защото съм тук само от две минути, но мога да обясня малко за усещането, което има в нашия щаб. Никой не нарича Барези „Барези“: той е Франко и това означава нещо. Когато говориш за него с целия комуникационен екип, очите им се пълнят със сълзи. Когато отиваме на вечеря, Микеле, нашият готвач, продължава да ми показва снимки на него и г-н Барези заедно и да ми разказва толкова много истории. Говорил съм с толкова много хора за Франко и никой не говори за Шампионската лига и Скудетите, които е спечелил. Всички казват едно: „Когато отидохме в Серия "Б", той не ни напусна“. И това е специално.“

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„Сега, когато вече не е сред нас, той ни учи, че успехите са наистина красиво нещо, но са важни за нашето его. Най-важното в крайна сметка е твоят характер и кой си ти, а не какво си постигнал. Франко беше всичко за отбора. Това е неговото наследство… Не знам какво ще се случи в бъдеще по отношение на резултатите. Не мога да го контролирам или да обещая нищо. Но мога да обещая едно: отборът е най-важното нещо в нашия клуб и ние ще продължим наследството на Франко. Отборът, до последния ми ден тук, ще бъде най-важното нещо в нашия клуб. Днес не сме на погребението му, защото сме тук, но и ние усещаме тъгата в целия ни клуб. Нашият лидер, г-н Кардинале, е там, и хората на Милан са там. И ако можехте да попитате Франко днес дали е трябвало да прекъснем приготовленията си, за да отидем на погребението му, мисля, че мога да гарантирам, че той би предпочел да продължим да си вършим работата, защитавайки клуба.“

👏 Some touching words from Ruben Amorim on Franco Baresi during his press conference earlier today.



📹 @serieAchronpod pic.twitter.com/Is6Tfb0Ea6 — SempreMilan (@SempreMilanCom) August 4, 2026

Какво можете да ни кажете за бъдещето на Леао?

„Всички играчи работят наистина добре: както тези, които започнаха от първия ден, така и тези, които пристигнаха по-късно. Рафа има късмета да е в клуб като Милан, така че трябва да е щастлив. Усещам го щастлив и мотивиран. Не знам какво ще се случи отсега до края на трансферния прозорец, но усещам, че групата е наистина сплотена. Важното е да продължим с този дух, когато нещата станат трудни. В този клуб трябва да печелиш всеки мач и затова трябва да поддържаме правилния дух през целия сезон. „Така че не съм усетил, не съм видял никаква разлика в Леао в сравнение с другите играчи. Чувствам, че всички се подготвят за началото на един много труден сезон.“

🗣️ Ruben Amorim conference press: "Rafa is fortunate to be at a club like AC Milan, so he should be happy. I feel that he is happy and motivated." pic.twitter.com/UpQdhlakm8 — Milan Posts (@MilanPosts) August 4, 2026

Ще играе ли Лука Модрич утре?

„Той също ще играе утре. Всички ще вземат участие в дербито. Тъй като нямаме много време за тренировки и с два мача толкова близо един до друг, трябва да тренираме, като играем. Ще се опитаме да управляваме натоварването. Лука е наистина скромен и не харесва цялото внимание, което получава. Той има огромен опит и аз ще се отнасям с него като с нормален играч. Ще трябва да се бори за мястото си, но, разбира се, той е специален играч. Направихме много, за да го имаме с нас поне още един сезон. Наистина съм щастлив с него.“

🗣️ Ruben Amorim conference press: "Luka is incredibly humble and doesn't enjoy all the attention he receives. He has enormous experience, but I'll treat him like any other player. He'll have to fight for his place, although of course he's a special player." pic.twitter.com/EuDE8A4cpP — Milan Posts (@MilanPosts) August 4, 2026

Как върви трансферният пазар според вас?

„Наистина съм доволен от отбора, който имам. Изграждаме нашия игрови план. Имаме и идея за трансферния пазар. Понякога е възможно да я осъществим, понякога не. Но най-важното нещо, казах го на пресконференцията и ще го повторя, е следното: ако започнем сезона с този отбор, мисля, че ще бъдем конкурентоспособни във всеки мач и че можем да спечелим всеки мач.“

🗣️ Ruben Amorim conference press: "I'm very happy with the squad I have. We're building our playing identity. We also have a clear idea of what we want to do in the transfer market. Sometimes it's possible to make it happen, sometimes it isn't." pic.twitter.com/12kGHWrrpY — Milan Posts (@MilanPosts) August 4, 2026

Кого трябва да подкрепя австралийската публика?

„Разбирам, че ако погледнете само последните няколко години, Интер е спечелил повече от нас. Но Милан си е Милан. И затова винаги ще казвам Милан. Защото Милан не е само трофеи. Милан представлява нещо, което не можеш да купиш. Разбирате ли? За мен, още от дете, винаги е било Милан. Така че отворете Ютюб, гледайте видеата и ще разберете защо винаги бих избрал Милан.“

🗣️ Ruben Amorim conference press: "I understand that if you only look at the last few years, Inter have won more than we have. But AC Milan are AC Milan. That's why I'll always say Milan. Because Milan isn't only about trophies. Milan represents something that money can't buy. Do… pic.twitter.com/8xorTxsk87 — Milan Posts (@MilanPosts) August 4, 2026

Ще има ли усещане за дерби?

„Искаме да се представим добре, но не е важно да си шампион в предсезонната подготовка. Единственото, което наистина има значение, е когато съдията даде сигнал за началото на мача в Торино на 23 август. Искаме да победим Интер, но също така искаме да се подготвим за този мач срещу Торино. Подготовката ни е от решаващо значение, защото ни помага да играем по определен начин. Искаме да побеждаваме, но ако го правим с много слаба игра, това няма да вдъхне увереност. Моята цел е да поставя тези момчета в най-добрите възможни условия, за да покажат таланта си.“

🗣️ Ruben Amorim conference press: "Against Inter, we want to win, but we also want to continue preparing for that match against Torino." pic.twitter.com/pRooluxDF0 — Milan Posts (@MilanPosts) August 4, 2026

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Снимки: Gettyimages