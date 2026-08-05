Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

Слушай на живо: Макаби (Тел Авив) - ЦСКА

Отборът на ЦСКА е настанен в суперлуксозния хотел Courtyard Marriott в Батуми, почти на брега на Черно море. Любопитно е, че на същото място беше отседнал и големият шампион Карлос Насар, който е сред най-големите армейски почитатели, и останалите от националния тим по вдигане на тежести по време на европейското първенство в Грузия по-рано през годината.

Чартърът на ЦСКА кацна в Батуми, Янев и Гбамен говорят пред медиите

Хотелът на "червените" привлича със своята изключителна височина и нестандартна форма. Утре футболистите на Христо Янев ще играят в Батуми срещу Макаби (Тел Авив) в среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Батуми

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