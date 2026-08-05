Неймар се забърка в пореден скандал и едва се измъкна

Неймар отново беше главно действащо лице, но този път в негативна светлина. Неговият Сантос елиминира Ремо с 1:0 в мач за Купа Betano на Бразилия, след което ветеранът влезе в конфронтация с феновете по трибуните, със съперниковите футболисти, както и с президента и ръководството на домакините, като видимо изгуби самообладание.

Неймар по принцип не беше посрещнат добре на „Естадио Евандро Алмейда“ в Белем. Още преди началото на двубоя запалянковците скандираха обидни песни по негов адрес. Той не започна като титуляр, а влезе в игра след почивката. Само 28 минути по-късно вече беше в центъра на събитията, след като асистира на Рони за гола, донесъл минималната победа на Сантос. Това нажежи обстановката до краен предел. При напускането на терена Неймар изпращаше въздушни целувки към трибуните.

Neymar saindo de campo mandando beijo pra torcida do Remo. 😘 pic.twitter.com/zERqXc6Naj — njdeprê - marlon (@njdmarlon) August 5, 2026

Най-горещият момент се разигра в тунела към съблекалните след края на срещата. Неймар не се сдържа и започна да крещи към съперниците си: „Елиминирани, елиминирани“. Отговорът от страна на присъстващите там привърженици на Ремо беше незабавен и остър.

🚨 Neymar was involved in a heated confrontation with Remo's officials and fans after Santos knocked them out with a 1-0 victory. 😳🔥 pic.twitter.com/FNiAZjtNPz — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 5, 2026

Поведението на Неймар предизвика бърза реакция от страна на Ремо. Президентът на клуба Антонио Карлос Тейшейра беше твърд и безкомпромисен към бразилския национал. „Сантос няма нужда от това. Този безделник Неймар, който е идол на толкова много деца, си направи своите циркове и на всичкото отгоре дойде да провокира. Ние сме виновни, че боготворим куп безделници като този тип!“, призна той пред медиите в микс зоната.

Напускането на стадиона от Неймар също не беше никак спокойно. Автомобилът, превозващ нападателя, беше разтърсен от местните фенове, които никак не бяха доволни от постоянните жестове, които той им отправяше по време на мача.

CLIMA CAÓTICO! 🚨 Na saída do Estádio Mangueirão, o veículo que transportava Neymar foi cercado por torcedores do Remo.



A movimentação aconteceu após a partida e chamou a atenção na área externa do estádio. pic.twitter.com/qNOD5QiLcR — Santos FC Vila Belmiro (@SVilabelmiro) August 5, 2026

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