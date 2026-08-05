Челси вече е само на крачка от испанския защитник

Челси е на крачка от финализиране на споразумение с Райо Валекано за левия защитник Пеп Чавария. 28-годишният футболист е договорил личните си условия с клуба от Премиър лийг и се очаква да получи разрешение да премине медицински прегледи, докато двата клуба работят в разбирателство за приключване на сделката.

Според Фабрицио Романо лондончани ще платят 19 млн. евро, а отделно ще има и различни клаузи.

Привличането на ляв защитник е приоритет за Челси, след като Марк Кукурея премина в Реал Мадрид през юни срещу 60 милиона евро. Това остави Йорел Хато като единствения типичен ляв бек в първия отбор на клуба. 18-годишният Ландън Еменало също игра на тази позиция за Челси по време на предсезонната подготовка.

Чавария беше част от състава на Райо, който достигна до финала на Лигата на конференциите през миналия сезон. Той игра пълни 90 минути при загубата на тима с 0:1 от Кристъл Палас в решителния мач в Лайпциг.

Защитникът е прекарал цялата си кариера в испанския футбол и има 125 мача за Райо, откакто се присъедини от Реал Сарагоса през 2022 г. Настоящият му договор с мадридския клуб е до 2030 г. и съдържа освобождаваща клауза на стойност 50 милиона евро.

Миналия месец Челси обяви първото си попълнение в ерата на Чаби Алонсо, като Марко Палестра пристигна от Аталанта със седемгодишен договор. Това се случи след предварително договорените трансфери на Жеовани Кенда, Денер, Дастан Сатпаев и Еманюел Емега. Впоследствие клубът добави към състава на Алонсо Морган Роджърс, Дани Уелбек, Максенс Лакроа и Джордан Хендерсън, а Михайло Мудрик получи разрешение да се завърне към тренировките с първия отбор след наказание за допинг.

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