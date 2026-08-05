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Деян Станкович: Отговорността е моя

  • 5 авг 2026 | 07:06
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Деян Станкович: Отговорността е моя

Старши треньорът на Цървена звезда Деян Станкович пое вината за поражението на своя тим с 0:1 от израелския Апоел (Беер Шева) в мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

„Трябваше да отговорим на тяхната борба и агресивна игра. Това беше особено видимо през първото полувреме, когато не успяхме да ги спрем в последната третина на терена и твърде често губехме единоборствата и вторите топки. Отговорността е моя, защото аз подготвих отбора за мача и взимах решенията. Идеята беше моя, но просто не успяхме да я изпълним по правилния начин“, заяви Станкович.

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„Бяхме твърде нервни – може би заради огромното желание, а може би допуснатият гол все у нас определен страх и внесе смут. Това трябва да се подобри. Ще си направим изводите от този мач и ще се обединим, защото ни предстои и двубой от първенството. Жалко, че не успяхме да вкараме поне един гол тук и да се приберем в Белград с равенство. Но крайните изводи ще правим след реванша. Благодаря на нашите фенове, които ни подкрепяха до самия край“, добави бившият сръбски национал.

Реваншът между Цървена звезда и Апоел ще се състои следващия вторник.

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