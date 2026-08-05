Денвър Нъгетс взе звезда от Евролигата

Денвър Нъгетс представи крилото Алфа Диало като ново попълнение. 29-годишният баскетболист сложи подписа си под едногодишен договор за 1,4 милиона долара. Той пристига в Денвър като свободен агент от френския Монако, който бе принуден да разпродаде играчите си заради финансови проблеми, въпреки че спечели титлата във Франция и игра в плейофите на Евролигата.

Диало бе с основна заслуга за успехите на тима от Княжеството, като записа по 11,9 точки, 4,4 борби, 1,4 асистенции и 1,4 откраднати топки средно на мач в 41 двубоя в Евролигата и бе обявен за "Най-добър защитник" в турнира.

В Денвър Диало ще играе с потник с номер 11.

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Снимки: Imago