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Макаби Тел Авив официално привлече световен шампион

  • 5 авг 2026 | 14:54
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Макаби Тел Авив официално привлече световен шампион

Макаби Тел Авив официално обяви привличането на германския национал Даниел Тайс, който подписа договор за срок от две години.

Трансферът е поредният тежък удар за АСВЕЛ Вильорбан, след като още един баскетболист, свързван с френския клуб, в крайна сметка избра да продължи кариерата си другаде. Решението идва на фона на финансовите затруднения, с които АСВЕЛ се сблъсква през последните месеци.

Макар клубът от Вильорбан никога да не обяви официално привличането на Тайс, президентът Тони Паркър заяви в интервю в края на юни, че световния шампион от 2023 ще стане част от състава за новия сезон. До официален договор обаче така и не се стигна.

През изминалата кампания в Евролигата Тайс изигра 38 мача, в които записа средно по 9,7 точки и 5,0 борби. С представянето си той се утвърди като една от ключовите фигури в състава на Монако, впечатлявайки със стабилна игра в защита, физическо присъствие под коша и ценни лидерски качества.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago

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