Съперник на Балкан заплашен да загуби мястото си за ЕвроКъп

Един от съперниците на Балкан в ЕвроКъп Монако е изправен пред реалната опасност да загуби правото си на участие в турнира за сезон 2026/27, съобщава германският журналист Руперт Фабиг. Според информацията германският Хамбург е фаворит да заеме мястото на Монако, ако тимът от Княжеството не успее да изпълни необходимите условия за участие.

През последните години "монегаските" се утвърдиха като един от водещите клубове в европейския баскетбол. Те бяха сред постоянните участници в Евролигата, достигнаха до финала през 2025 година и играха на четвъртфиналите в последното издание на турнира.

Въпреки спортните успехи обаче клубът изпадна в сериозна финансова криза. Именно заради финансовите затруднения Монако загуби мястото си в Евролигата, което беше предоставено на Бешикташ. Сега съществува опасност клубът да бъде лишен и от участие в ЕвроКъп.

Макар че бившата звезда от НБА Джамал Машбърн пое контрола над клуба, ситуацията все още не е стабилизирана. Монако все още не е гарантирал участието си дори в първенството на Франция, въпреки че разполага с възможност да обжалва евентуално неблагоприятно решение.

Ако финансовите проблеми не бъдат разрешени навреме, монегаските може да бъдат извадени и от ЕвроКъп. Те бяха разпределени в една група с ПАОК, Рома, чийто основен инвеститор е Лука Дончич, както и с българския шампион Балкан.

При подобно развитие на ситуацията най-вероятният заместник на Монако ще бъде Хамбург, който има шанс да се завърне в ЕвроКъп след няколко сезона отсъствие.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago