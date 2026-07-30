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Божидар Аврамов официално е новият спортен директор на Балкан

  • 30 юли 2026 | 16:22
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Божидар Аврамов официално е новият спортен директор на Балкан

Шампионът на България Балкан обяви официално името на новия си спортен директор. Това е бившият играч на тима и екс национал на България Божидар Аврамов.

"БК Балкан Ботевград обявява Божидар Аврамов за новия спортен директор на клуба!

С ясна визия и отдаденост на баскетбола, Божидар се присъединява към нас в решаваща година, на прага на историческия ни дебют в BKT EuroCup", написаха ботевградчани на официалната страница на шампионите във Фейсбук.

“За мен е истинско удоволствие да се завърна в БК „Балкан“, този път като спортен директор. След годините, в които имах привилегията да нося екипа на клуба като състезател, днес приемам новата си роля с чувство за отговорност, уважение и амбиция. Благодаря за гласуваното доверие. Сигурен съм, че с общи усилия всички ще допринесем за развитието и бъдещите успехи на клуба”, сподели 36-годишният Аврамов пред официалната страница на шампионите във Фейсбук.

Балкан се готви за дебютно участие в ЕвроUъп тази есен. Само преди ден тимът обяви, че се разделя с част от ключовите си играчи, взели титлата в Sesame Национална баскетболна лига през миналия сезон - Травис МакКонико, Джамари Блекмън и Демонд Робинсън.

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Снимки: Sportal.bg

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