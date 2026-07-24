Богдан Караичич: Дойдох в Балкан, защото страстта и вижданията ни съвпаднаха

Българският баскетбол посреща едно от най-интересните имена на европейската треньорска сцена. Богдан Караичич, който притежава богат опит на най-високо ниво в Евролигата и Еврокъп, пое кормилото на БК „Балкан“ (Ботевград) с амбицията да изгради нещо повече от временни успехи – дългосрочен и устойчив проект.

Споделяйки философията си за отборния дух, човешките взаимоотношения и отдадеността, сръбският специалист разкрива причините зад избора си, работата си с легендарния Желко Обрадович и визията си за развитието на българските играчи на международната сцена. Ето какво каза той пред камерата на Sportal.bg за предстоящите предизвикателства:

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Добре дошъл в България и в Балкан Ботевград. Вие сте треньор с много богата визитка. Какво ви накара да изберете този проект в България?

Когато разговарях с Николай и кмета Иван, видях тяхната визия. Мога да кажа, че страстта и вижданията ни съвпаднаха. Пред нас има голямо предизвикателство, но ако го направим по правилния начин, ползата за всички ще бъде изключително голяма. Обичам да казвам, че животът е за това какво даваш, а не какво вземаш. Вярвам, че тук, в Балкан, заедно с хората около мен, мога да дам нова перспектива и нови неща – както за клуба, така и за българския баскетбол. В един момент усетих, че искам да опитам и да дам най-доброто от себе си, за да помогна на Николай, кмета Иван и президента Сашо да постигнат нещо специално и да подобрят цялостната ситуация.

Преди казахте, че искате да имате възможно най-много български играчи в състава. Мислите ли обаче, че те притежават необходимото качество и потенциал да се представят добре в ФИБА Юроп Къп, имайки предвид тежкия график на два фронта?

За мен най-важното нещо, което притежават момчетата, с които започнахме разговори, е желанието и страстта да го направят. Това е първата стъпка, за да стигнеш до нивото, на което трупаш опит. За мен е напълно достатъчно, че те имат желанието да дадат всичко от себе си. Дори ако от гледна точка на резултатите не побеждаваме всеки път на таблото, вярвам, че вътрешно ще усещаме победата. А вероятно и цяла България ще го усети, защото сме дали най-доброто от себе си и сме го направили по нашия си начин.

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Какви са конкретните цели пред Балкан и какви са вашите лични амбиции?

Моята лична амбиция е всеки ден да приемам работата си като подарък и да правя най-доброто според възможностите си, за да помагам на другите да се развиват, с което развивам и себе си. В този смисъл това е голямо предизвикателство и възможност, защото има много сфери, в които всички можем да израснем – включително и аз. Не че искам да ме запомнят, но имам желанието след края на този проект всички да си кажат, че е било тудно, но си е заслужавало. Това да бъде трамплин за следващите поколения да поддържат българския баскетбол на ниво Еврокъп или дори да мечтаят за Евролигата. Не искам да поставям краткосрочни цели от рода на „заължителни победи или загуби“. Искам да имаме голяма визия и амбиция за изграждането на устойчив проект, който да продължи години наред в българския баскетбол.

Вие сте и национален треньор. Как съвместявате двете роли? Знаем, че има интересна ротация в щаба на националния отбор на Армения.

Да, двама сме. Както казах и тук с Йован си споделяме властта, но не и отговорността – единият винаги е малко по-виновен от другия. Работя за националния отбор на Армения през сезона, когато Рекс Каламян не може да се включи поради ангажиментите си в НБА. През лятото той поема отбора, а аз, поради ангажиментите си в Евролигата и Еврокъп, мога да поема прозорците на ФИБА през сезона. Колкото повече мъжка сила и ресурс има, толкова по-голям е успехът и радостта. Това е моята мантра – опитваме се да развием нещата там и ще се опитам да пренеса този подход и тук, в Балкан и в българския баскетбол като цяло.

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Какво искате да видите от отбора през сезона и какво е посланието Ви към феновете и баскетболната общност в България?

Страст, страст и пак страст. Всичко се свежда до страстта. С каквото и да се занимаваш, трябва да го правиш с голяма страст. Тя се превръща в позитивна агресия, позитивна енергия и страхотни неща. Страст, отдаденост, усилие и фокус – това са думите, с които се събуждам всеки ден. Дай усилие, дай фокус, извади страстта от себе си и хубавите неща ще се случат за всички.

За финал, един малко по-различен въпрос: работихте с легенда като Желко Обрадович и дори водихте отбора на финалите миналата година. Кое е най-важното нещо, което научихте от съвместната си работа с него?

Простотата и това, че хората са на първо място. Всеки успех идва чрез хората. Ако се отнасяш добре с тях, ще се случват хубави неща, защото всеки ще иска да бъде част от организацията и проекта. И второто – да поддържаш нещата прости. Не усложнявай излишно, за да се правиш на умен или да се показваш. Прави нещата опростено и се отнасяй добре с хората. Това са двете основни неща, които си вземам от работата си с Желко.

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Стилът и философия на Богдан Караичич обещават интересен сезон за Балкан, в който фокусът няма да бъде само върху крайния резултат на таблото, а върху изграждането на характер, разпознаваема игра и трайна баскетболна култура. Предстои да видим как неговата формула от страст и опростеност ще се преведе на терена в предстоящите битки в България и Европа.

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