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Любо Минчев обяви състава за подготовката за мача с Румъния

  • 5 авг 2026 | 14:34
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Любо Минчев обяви състава за подготовката за мача с Румъния

Мъжкият национален отбор на България по баскетбол стартира своята подготовка за срещата с Румъния, която ще се проведе на 30 август в румънския град Тулча. Това е първа среща на „лъвовете“ от Група D във във втория етап от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония.

Отборът се събира на 10 август в Самоков. Селекционерът Любомир Минчев избра разширения състав, който се включва в подготовката. Преди срещата в Румъния, момчетата ще изиграят контрола с Полша на 18 август, в гр. Краков, турнир в Словакия между 19 и 21 август, с две проверки срещу Ангола и Словакия на 20 и 21 август и тренировъчен лагер в гр. Русе между 24 и 28 август.

 Разширеният състав на България включва:

Гардове: Умоджа Гибсън (Барселона), Константин Тошков (Балкан), Александър Гавалюгов (Санта Клара Бронкос), Павлин Иванов (Спартак Плевен), Александър Стоименов (Нови Сад), Теодор Трифонов (SBA), Кръстомир Михов (Берое), Мирослав Васов (Рилски спортист);

Крила: Борислав Младенов (Виена), Иван Алипиев (Римини), Йордан Минчев (Манреса), Иван Спиров (Кливланд Стейт), Цветомир Чернокожев (Черно море Тича), Александър Везенков (Олимпиакос);

Центрове: Емил Стоилов (Майорка), Кристиян Занов (Ботев Враца).

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Снимки: Sportal.bg

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