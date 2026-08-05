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Французойка се присъедини към Берое

  • 5 авг 2026 | 13:53
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Французойка се присъедини към Берое

Женският Берое привлече французойката Анджелина Тюрмел, която бе представена официално на клубната страница във Фейсбук.

"Добре дошла в Стара Загора, Анджелина! Пожелаваме ти здраве, късмет и много успехи със зелено-белия екип!", написаха от Берое.

Още една американка подписа с Берое
Още една американка подписа с Берое

Французойката е на 29 години, висока 198 см. и играе на позиции 4 и 5. За последно е част от исландския Кефлавик, където печели Купата на страната. Професионалната й кариера минава още през френските УФАБ Анже и КОБ Кале, чешкия Славия Прага, италианските Бреша, Удине и Санга Милано, както и немския Келтерн. Била е част от всички подрастващи гарнитури на френския национален отбор.

Анджелина Тюрмел е третото чуждестранно попълнение в състава на Берое след американките Натали Куковски и Бри Гънелс.

Старозагорки очакват да научат своите съперници в Адреатическата лига на 7 август, когато ще бъде изтеглен и жребият. Съперник на Берое в квалификациите на ЕвроКъп е испанският Бакси Ферол.

Снимка: Баскетболен клуб "Берое"/Фейсбук

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