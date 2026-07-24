Везенков за участието на Балкан в ЕвроКъп: Мисля, че това ще популяризира баскетбола, надявам се на пълна зала

Александър Везенков коментира участието на Балкан в ЕвроКъп през предстоящия сезон, с което отново ще има мачове на територията на България от втория по сила континентален турнир за пръв път от участието на Лукойл Академик през 2014 година.

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"Да играеш в ЕвроКъп мисля, че ще популяризира баскетбола. Също така според мен идването на Апоел Тел Авив в София даде нещо различно в българския баскетбол, но със сигурност бих искал да има повече хора да гледат като цяло мачовете, не само когато Олимпиакос или Реал Мадрид идват. Сега ще дойдат много силни отбори, това е едно предизвикателство за Балкан, защото за първи път отбор ще играе толкова много години след Лукойл Академик в ЕвроКъп.

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Много сериозни отбори, виждате какво правят ПАОК и Арис, и това е нож с две остриета, защото организацията е на много високо ниво, играчи, състезатели. Не искам да съм песимист, но се надявам това нещо да даде един различен тон и да виждаме пълни зали, да дойдат много силни отбори и да видим накрая каква ще е атмосферата", каза суперзвездата на Олимпиакос по време на пресконференция в София по повод провеждането на Световно ученическо първенство в Самоков догодина, на което той ще бъде посланик.

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Снимки: Владимир Иванов