Нико Петров: Левски е заразен с Шампионска лига!

Победата с 1:0 над Кайрат в първия мач от третия предварителен кръг на Шампионската лига е ценна, но още по-важно е как беше постигната. Левски изигра един от най-зрелите си европейски двубои през последните години, налагайки своя стил почти през цялата среща.

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“Най-силното оръжие на "сините" беше търпението. Вместо да форсира атаките си, Левски контролираше топката с продължителни разигравания, които постепенно разместват защитната структура на Кайрат. Това не беше самоцелно владение, а притежание с ясна идея и контрол над ритъма на мача.Още по-впечатляваща беше реакцията след загуба на топката. Контрапресата на Левски беше на високо ниво, а бързото връщане на притежанието почти не позволяваше на Кайрат да организира преходите си. Именно това даде на домакините териториално и игрово превъзходство".

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"В предни позиции движението на Бала, Рейналдо и Око-Флекс непрекъснато създаваше проблеми за защитата на гостите. Към тях Сержиньо добавяше необходимия овърлоуд в ключови зони, осигурявайки числено преимущество и още повече варианти за развитие на атаките.На моменти Левски демонстрира и онова, което бразилците наричат joga bonito – комбинации с едно докосване, постоянни ротации и футбол, в който структурата и импровизацията вървят ръка за ръка. Това беше черешката на една почти тотална доминация над Кайрат".

"Реваншът остава напълно отворен, но този мач показа, че Левски започва да изгражда европейски облик. А когато един отбор играе с толкова спокойствие, контрол и самочувствие, няма как да не останеш с усещането, че е заразен с Шампионската лига.” Това беше мнението за мача на анализатора Нико Петров.

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