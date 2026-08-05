Очакваният на "Бернабеу" Диоманде се появи в Австрия

Исканият от Реал Мадрид Ян Диоманде се появи днес на подготвителния лагер на РБ Лайпциг в Австрия. През изминалите дни нападателят не беше там и според някои това е било заради подготвяния му трансфер на “Бернабеу”. Истината обаче е, че националът на Кот д’Ивоар лекуваше инфекция, но сега вече всичко е наред с него и той може да се присъедини към сътборниците си, съобщава журналистът Флориан Плетенберг от “Скай Германия”.
Междувременно преговорите между двата клуба продължават. Според информациите последното предложение на Реал е за около 120 милиона евро, като РБ Лайпциг настоява за 10 милиона повече, но се очаква, че двата клуба ще стигнат до споразумение. Самият Диоманде вече е договорил личните си условия с “кралете” и ще подпише до 2031 година.