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  3. Очакваният на "Бернабеу" Диоманде се появи в Австрия

Очакваният на "Бернабеу" Диоманде се появи в Австрия

  • 5 авг 2026 | 12:39
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Очакваният на "Бернабеу" Диоманде се появи в Австрия

Исканият от Реал Мадрид Ян Диоманде се появи днес на подготвителния лагер на РБ Лайпциг в Австрия. През изминалите дни нападателят не беше там и според някои това е било заради подготвяния му трансфер на “Бернабеу”. Истината обаче е, че националът на Кот д’Ивоар лекуваше инфекция, но сега вече всичко е наред с него и той може да се присъедини към сътборниците си, съобщава журналистът Флориан Плетенберг от “Скай Германия”.

Междувременно преговорите между двата клуба продължават. Според информациите последното предложение на Реал е за около 120 милиона евро, като РБ Лайпциг настоява за 10 милиона повече, но се очаква, че двата клуба ще стигнат до споразумение. Самият Диоманде вече е договорил личните си условия с “кралете” и ще подпише до 2031 година.

Шеф в РБ Лайпциг скочи на Фабрицио Романо заради трансфера на Диоманде в Реал
Шеф в РБ Лайпциг скочи на Фабрицио Романо заради трансфера на Диоманде в Реал
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