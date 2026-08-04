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  3. Шалке 04 договори камерунски национал

Шалке 04 договори камерунски национал

  • 4 авг 2026 | 21:47
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Шалке 04 договори камерунски национал

Завърналият се в Бундеслигата Шалке 04 ще се подсили с камерунския национален халф Ерик Ебимбе. Играчът е собственост на друг германски клуб - Айнтрахт (Франкфурт), но през последния сезон игра под наем във френския Брест, за който записа 27 мача и 5 гола.

Ебимбе е от академията на Пари Сен Жермен, като Шалке 04 ще плати 1,3 милиона евро за правата му. 

Според вестник "Льо Паризиен”, Ебимбе пристига тази вечер в Гелзенкирхен, ще премине задължителните медицински прегледи и ще подпише договор с новия си клуб до 2028 година, като в контракта има опция за още един допълнителен сезон.

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Снимки: Imago

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