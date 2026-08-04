Арарат продължи да печели домакинствата си

Арарат записа трета поредна домакинска победа за този сезон в квалификациите на Шампионската лига. Този път арменците спечелиха с 2:1 срещу Целье. Предишните им успехи обаче бяха с два гола разлика и сега ги чака по-тежък реванш в Словения.

След двата преодолени кръга Арарат знаеше, че вече си е гарантирал участие в основната фаза на някои от турнирите на УЕФА, но мечтата за Шампионската лига остава най-голямата амбиция. Домакините се оказаха догонващи в 21-ата минута, когато словенците поведоха след гол от дузпа на Свит Сешлар. Наказателният удар бе отсъден за игра с ръка на Малис в наказателното поле.

Ararat-Armenia secured a comeback victory over Slovenian champions Celje in the first leg of the UEFA Champions League third qualifying round.



The match in Yerevan ended 2-1 in favor of the Armenian champions.



Svit Sešlar opened the scoring from the penalty spot in the 21st… pic.twitter.com/sTweHW3O20 — 301🇦🇲 (@301arm) August 4, 2026

Шампионът на Словения можеше да удвои аванса си, но нисък удар на Армандас Кучис срещна гредата. В 38-ата минута великолепно изпълнение на Артур Серобян от фал доведе до равенство. След почивката Арарат успя да стигне до пълен обрат. Лятното попълнение Карлос Франса влезе като резерва и оправда доверието, като се разписа в 70-ата минута. Последва натиск на гостите и нервни моменти за арменците, но те удържаха преднината си.

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