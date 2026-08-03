Илиян Филипов: Нали не си мислите, че аз определям групата за мача?

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов е категоричен, че отборът върви в правилна посока, но в същото време призова за повече спокойствие, търпение и подкрепа. Бизнесменът направи това чрез личния си профил във Фейсбук, коментирайки официална публикация на ПФК Ботев, която показа любопитни статистически данни след първите 3 официални мача на отбора.

Според изнесената от "жълто-черния" клуб статистика на водещата световна дигитална платформа за футболни анализи, футболистите на Ботев са отправили най-много удари в Първа лига - общо 58 (б.р. втори е Левски с 57).

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Освен това "канарите" водят по "един на един" успешни дрибли - 82 на брой, а вторият Левски е с 56. А Самуел Калу е лидер в индивидуалната класация на успешните дрибли с 20 бр., а следващите го футболисти от други клубове са едва с 11 бр.

Всички искахме Ботев да играе смел, модерен и нападателен футбол. Тази статистика показва, че вече вървим именно в тази посока - първи по отправени удари, първи по успешни дрибли и втори по очаквани голове, само на 0.44 xG зад Левски. Остава най-важното - да превърнем създадените положения в голове. И те ще дойдат, а с тях и точките. На отбора му е нужно спокойствие, търпение и подкрепа, а не прибързани оценки. Работата се вижда, резултатите ще я последват, написа под въпросната публикация Илиян Филипов.

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Малко след това друг привърженик помоли тактично клубния бос "да се даде повече шанс на младите момчета Самуил Цонов и Велиян Видолов.

Нали не си мислите, че аз определям групата за мача? Ти ме призоваваш да го правя, а 1000 други ще ме упрекнат, че го правя. Нека дадем на треньора малко време и спокойствие. Едни искат точки, други красива игра, трети - момчета от ДЮШ. Балансът е много труден, но за мен и Генчев приоритетът ще бъде да налагаме колкото може наши момчета, отговори на въпросния привърженик финансовият благодетел на Ботев (Пловдив).

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