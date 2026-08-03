Халф на Ботев (Пд) пропуска мача с Лудогорец?

Полузащитникът на Ботев Пловдив Карлос Алгара ще е аут около две седмици след контузията, която получи в мача с Черно море. Испанският полузащитник пострада при дузпата, която направи в 22-ата минута срещу Аши, и бе заменен принудително от Мауро Родригес.

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Алгара със сигурност пропуска домакинството срещу Спартак Варна в следващия кръг на 10 август (понеделник). Опасенията на лекарския щаб на канарчетата са, че бившият футболист на Берое може да не се възстанови и за визитата на Лудогорец на 15 август (събота) от петия кръг. Карлос Алгара премина на "Колежа" през зимата от заралии и веднага се утвърди в средата на терена. Както е известно, твърдо в лазарета остава Тодор Неделев, който е аут до края на календарната година.

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