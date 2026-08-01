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Чандъров: Само хубави неща мога да казвам за Черно море

  • 1 авг 2026 | 23:42
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Чандъров: Само хубави неща мога да казвам за Черно море

Асен Чандъров говори след победата на Ботев (Пловдив) над Черно море. “Канарчетата” се наложиха с 1:0, като именно халфът отбеляза единственото попадение от дузпа.

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"Футбол е игра на положения и на шансове. Успяхме да реализираме само един шанс от сигурно 10-11 удара. Поздравления и на вратаря на Черно море, той извади доста положения, но със сигурност трябва да отбелязваме повече голове, защото накрая треперим.

Излизаме, играем си нашата игра и излизаме за три точки, трябва да бием.

Само хубави неща мога да казвам за Черно море. Имах много позитивен период там, само уважение към този отбор”, заяви Чандъров.

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