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Ботев (Пловдив) поздрави Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 31 юли 2026 | 12:10
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Ботев (Пловдив) излезе с публикация в социалните мрежи, с която поздрави българските отбори, които продължиха напред в европейските клубни турнири. Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 прескочиха втория предварителен кръг съответно на Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите и си гарантираха участие в следващата фаза. Ботев показа уважение и към Лудогорец, който отпадна снощи от Апоел (Тел Авив).

Ето какво пишат “канарчетата”:

ПФК Ботев Пловдив поздравява българските отбори, които се класираха за следващия кръг на европейските клубни турнири.

Успехите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 са повод за гордост за българския футбол и дават основание за оптимизъм за представянето на родните клубове на международната сцена.

Във времена, в които всички говорим за развитието на българския футбол, подобни вечери ни напомнят, че когато българските клубове се представят достойно в Европа, всички печелим.

Печели клубният ни футбол, печели авторитетът на България, печелят нашите деца, които започват да мечтаят и печелят хилядите привърженици, които искат отново да виждат пълни стадиони и силни български отбори.

Пожелаваме успех на трите български отбора в следващите им европейски изпитания. Вярваме, че с достойно представяне ще продължат да защитават авторитета на българския клубен футбол и ще се преборят за място в груповата фаза на европейските клубни турнири.

В същото време изразяваме уважение към представянето на Лудогорец, който се бори до последно, но не успя да преодолее своя съперник.

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