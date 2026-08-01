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Генчев: Бяхме категорично по-добрият отбор

  • 1 авг 2026 | 23:20
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Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев говори след победата на своя тим над Черно море. “Канарчетата” се наложиха с 1:0 и записаха първи успех за сезона.

Ботев с първи успех за сезона, кризата в Черно море се задълбочава
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“Бяхме категорично по-добрият отбор особено през второто полувреме. Първото полувреме бяхме равностойни, второто, след като променихме някои наши неща, бяхме по-добри. Изпуснахме голям брой чисти голови положения. 11 пъти бяхме сами срещу вратаря. Надявам се тази победа да даде самочувствие на отбора и футболистите. Те могат, но голямото желание им влияе.

Ние не спираме да работим. Футболистите имат умения и качества, но прекаленото голямо желание за победа понякога им тежи. Най-трудното е да се вкарват голове и да се създават положения. Хубавото е, че не допуснахме гол днес.

Победата е важна за всеки един в Ботев. Тази победа дава точки, футболистите трупат самочувствие. Ние трябва бързо да изчистим главите си, първенството започва сега. Още следващата седмица ни чака тежък мач срещу Спартак (Варна).

Спартак стартираха добре ново първенство. Спечелиха 4 точки, което ще им даде добро самочувствие, направиха и добри трансфери. Хубаво е, че ще можем да видим Ясен Петров в един мач и какви промени ще направи”, заяви Генчев.

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