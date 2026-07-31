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  3. Илиян Филипов поздрави българските евроучастници: Това са успехи, които заслужават уважение

Илиян Филипов поздрави българските евроучастници: Това са успехи, които заслужават уважение

  • 31 юли 2026 | 12:52
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Илиян Филипов поздрави българските евроучастници: Това са успехи, които заслужават уважение

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов също поздрави българските участници в Европа. Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 продължават съответно в Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите, а бизнесменът отличи успехите на трите отбора и изрази съжаление, че Лудогорец не е успял да преодолее своя съперник.

Ботев (Пловдив) поздрави Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948
Ботев (Пловдив) поздрави Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

"Искам искрено да поздравя Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 за заслуженото класиране в третия квалификационен кръг на европейските клубни турнири. Това са успехи, които заслужават уважение. В Европа няма място за клубни пристрастия - там всеки български отбор играе за авторитета на българския футбол. Всяка победа, всяка спечелена точка и всяко продължаване напред са ценни за всички нас.

Съжалявам, че Лудогорец не успя да преодолее своя съперник. Бяхме само на една крачка от историческо постижение - четири български клуба да продължат едновременно в третия квалификационен кръг на европейските турнири. Това щеше да бъде силен сигнал, че клубният ни футбол върви в правилната посока.

Убеден съм, че успехите на българските отбори в Европа са от огромно значение. Те повишават авторитета на страната ни, носят ценни точки за България, създават по-добри перспективи за всички наши клубове и дават надежда, че можем да върнем интереса на хората към българския футбол и отново да виждаме пълни стадиони.

Пожелавам на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 здраве, увереност и още много европейски вечери, с които да ни карат да се гордеем като българи. Успех в следващите кръгове! България е зад своите представители в Европа", написа Филипов.

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