Словения с историческа първа титла на ЕвроБаскет за юноши до 18 години

Словения спечели за първи път в историята си титлата от Европейското първенство по баскетбол за юноши до 18 години, след като победи домакина Италия във финала в неделя. Триумфът идва само месец след успеха на страната и на ЕвроБаскет за младежи до 20 години.

Словенците поеха контрола над мача от самото начало и стигнаха до убедителна победа с 88:71. Стефан Йоксимович беше лидер за своя отбор с 24 точки, а Лукас Бойович добави 21.

Йоксимович беше избран за най-полезен играч на турнира (MVP), след като завърши със средни показатели от 23,1 точки, 6,7 борби и 3,7 асистенции на мач, извеждайки Словения до златните медали.

В идеалната петица на турнира към 17-годишния гард се присъединиха Папа Шейх Нианг от Италия, Юго Имга от Франция, Диего Ниебла от Испания и Леонард Крьогер от Германия.

В мача за третото място миналогодишният финалист Франция отново се качи на подиума, след като победи Испания със 74:69.

Първите пет отбора в крайното класиране си осигуриха участие на Световното първенство по баскетбол за юноши до 19 години през 2027 г. Последната квота отиде при тима на Германия, който разгроми Гърция с 99:69 в решителния сблъсък.

Междувременно Нидерландия, Полша и Белгия спечелиха промоция от Дивизия Б на ЕвроБаскет 2026 за юноши до 18 години. Трите отбора ще заменят Латвия, Словакия и България в Дивизия А през следващото лято. Нашите национали завършиха на последното 16-о място и останаха без победа на турнира.

Крайно класиране:

Словения

Италия

Франция

Испания

Германия

Гърция

Израел

Турция

Сърбия

Естония

Литва

Дания

Австрия

Латвия

Словакия

България

Снимки: ФИБА

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