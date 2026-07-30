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Юношите на България не оказаха съпротива на Сърбия

  • 30 юли 2026 | 18:26
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Юношите на България не оказаха съпротива на Сърбия

България претърпя още едно гръмко поражение на ЕвроБаскет 2026 за юноши до 18 години, Дивизия А. В мач за разпределение на местата от 9-о до 16-о "лъвчетата" на Веселин Веселинов отстъпиха пред връстниците си от Сърбия с 62:89.

През първото полувреме превъзходството на сърбите не бе толкова ярко изразено, но веднага след почивката играта на нашия тим напълно рухна. Третият период бе катастрофален за родните юноши, които го загубиха с 6:30. В последната четвърт, в която всичко бе вече решено, нашите надделяха с 21:18, но в крайна сметка трябваше да се примирят с пета поредна загуба на шампионата, отново с изразителен резултат.

Калоян Колев записа 16 точки и 8 борби за българския тим, Андрей Михайлов остави срещу името си 11 точки и 5 овладени под коша топки, а Кристиян Занов добави 10 точки и 8 борби.

С 23 точки и 6 борби за Сърбия се отличи Джордже Гнято, а по 13 точки отбелязаха Лука Роганович и Андрей Биелиц.

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА МАЧА

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