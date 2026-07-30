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България изгуби осминафинала от Испания

  • 30 юли 2026 | 03:23
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България изгуби осминафинала от Испания

Националният тим на България по баскетбол за юноши до 18 години загуби и от Испания с 66:99 (18:23, 15:26, 20:22, 13:28) в мач, игран в италианския град Роверето. Така родният тим отпадна от надпреварата, а Испания ще играе срещу отбора на Гърция в следващата фаза.

Това бе четвърта поредна загуба за тима на Веселин Веселинов, който преди това отстъпи пред Германия, Литва и Словения.

Тимът на България бе най-равностоен в първата четвърт, когато изоставаше само с пет точки. Разликата се увеличи до 16 на почивката, а на моменти надхвърляше и 20. Испания продължи да бъде по-добрият отбор и в края на мача, като логично стигна почти до 100 точки.

За българския тим най-резултатен бе Калоян Колев с 15 точки, Жерард Фернандес отбеляза 23 за победителите.

СНИМКА: bgbasket.com

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